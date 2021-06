Mara Venier, in diretta la confessione più intima: “Ci vorrà tempo per superarlo”

Zia Mara ieri ha aperto “Domenica In” raccontando che cosa le è successo la scorsa settimana: un’operazione ai denti molto complessa ed il conseguente ricovero.

La conduttrice Mara Venier è conosciuta per la sua tempra forte e guerriera nell’affrontare le difficoltà della vita che le si presentano innanzi. Ieri però, nel presentarsi per l’apertura del suo programma di Rai 1 “Domenica In”, è apparsa stanca e sconsolata.

Ha raccontato infatti che è stata operata ai denti e poi ricoverata, una settimana difficile su più fronti per lei. Come ogni volta ha però desiderato rendere partecipe il pubblico riguardo il suo stato di salute spiegando che anche questo contrattempo non le ha impedito di essere comunque in diretta.

“Io ho un rapporto con voi pubblico e non riesco a nascondere niente. Ho qualche difficoltà nel parlare oggi ma volevo essere qua. È stata una settimana difficile: sono stata operata due volte ai denti. Lunedì ho subito un lungo intervento, poi qualcosa non è andato bene. Mi sono rivolta al professor Valentino Valentini, chirurgo maxillo facciale del Policlinico Umberto I di Roma, che mi ha operato venerdì“.

Mara Venier parla di trauma psicologico: “Sono sicura che ce la farò”

In apertura della puntata domenicale del suo programma, Mara ha dimostrato che nonostante tutto era ancora forte in lei la volontà di andare avanti a discapito di quanto accaduto solo qualche giorno prima.

La padrona di casa ha infatti subito una lunga operazione ai denti di 7 ore lunedì scorso, poi il ricovero d’urgenza in ospedale e una nuova operazione venerdì.

“Non so quanto tempo ci vorrà – ha detto Mara Venier con un sorriso appena accennato e la voce debole – ma l’importante è essere qua e superare, anche sul piano psicologico, il trauma che ho subito. Ringrazio Valentini e tutto il suo staff, la mia squadra, il direttore. Oggi sono qua e sono sicura che ce la farò”.