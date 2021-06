Mara Venier si rivolge a Milly Carlucci. La sua ospite vorrebbe cimentarsi nel ballo e partecipare al suo programma: “Il messaggio è per te”

Ieri una nuova puntata di “Domenica In” condotta come sempre da Mara Venier. La super conduttrice non si è fatta fermare dall’operazione ai denti che ha affrontato nel corso della settimana. Anche se non al top è andata avanti lo stesso con le sue interviste e tanti ospiti in studio.

Grandi nomi come Ron e dolci ricordi come quelli dedicati al Little Tony. Per la seconda domenica consecutiva la zia nazionale ha voluto omaggiare il cantante nel corso della sua trasmissione. Poi, prima di dare a linea a Francesca Fialdini, un’ospite particolare e un messaggio rivolto a Milly Carlucci.

Mara Venier a Milly Carlucci: “Messaggio per te”

Mara Venier ha chiuso la sua “Domenica In” con Antonella Ferrari, l’attrice che Amadeus ha voluto sul palco per parlare della sua malattia, la sclerosi multipla. Una donna forte, che ha tanta voglia di fare e di lavorare, perché lei quando fa quello che le piace si sente viva.

“Io non sono la sclerosi multipla. Io sono Antonella Ferrari, un’attrice – ha detto a gran voce – Questo palco è ossigeno puro. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore”.

E così tra una confessione e un’altra l’attrice ha ammesso, davanti a Mara Venier, che le piacerebbe partecipare a “Ballando con le Stelle”. “Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo!” ha detto la donna.

E così la padrona di casa si è rivolta direttamente a Milly Carlucci. Si appella a lei che in questi anni ha fatto tanti miracoli televisivi. “Antonella Ferrari vuole fare ‘Ballando con le Stelle’ – dice alla padrona del talent – Milly, questo messaggio è per te!”.

L’appello sarà arrivato a destinazione? Siamo sicuri di sì e chissà che in autunno non vedremo davvero Antonella Ferrari nel cast del programma di Milly Carlucci.