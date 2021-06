Precipita in un canalone: escursionista muore dopo un volo di circa 300 metri

Una escursionista di 46 anni è morta nella mattinata di ieri, dopo essere precipitata in un canalone sul Monte Sagro, in provincia di Massa Carrara.

Tragedia nella mattinata di ieri sul Monte Sagro, in provincia di Massa Carrara. Una escursionista di 46 anni è morta precipitando dalla cresta dello Spallone da un‘altezza di circa 300 metri. A lanciare l’allarme è stato un amico della vittima che ha assistito alla tragedia. In pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorsi che, dopo alcuni tentativi per via delle impervie condizioni della zona, hanno raggiunto l’escursionista di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Massa Carrara, precipita in un canalone sul Monte Sagro: muore escursionista di 46 anni

È precipitata in un canalone mentre scalava con un amico lo Spallone, una delle creste del Monte Sagro (Massa Carrara). È morta così, nella mattinata di ieri, domenica 6 giugno, Chiara Galligani, escursionista 45enne originaria di Pescia e residente a Chiesina Uzzanese (Pistoia).

La 46enne, come riporta la redazione del quotidiano La Nazione, si trovava sullo Spallone per un’escursione, quando improvvisamente è scivolata da un’altezza di circa 300 metri sotto gli occhi dell’amico. Quest’ultimo ha cercato di raggiungere Chiara ed ha poi lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul luogo della tragedia è arrivato l’elisoccorso del 118 e gli uomini del soccorso alpino che hanno provato a raggiungere il punto in cui era finita la vittima. Dopo alcuni tentativi per via della zona impervia e delle condizioni metereologiche, i soccorsi sono arrivati nel punto esatto, ma per la 46enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nella caduta.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica della caduta costata la vita all’esperta escursionista.



Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, tra cui quello della Fondazione “Mai Soli” Onlus che su Facebook ha scritto: “La morte di Chiara è una tragedia per la famiglia, ma vorremmo renderle omaggio poiché credo che molti dei nostri ragazzi la ricorderanno per i pomeriggi trascorsi con lei con la passione per ciò faceva con loro durante le attività dell’associazione nella parrocchia di chiesina Uzzanese”