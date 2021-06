Massimo Giletti, novità per il presentatore: oggi l’ufficialità

Novità in arrivo per Massimo Giletti: il conduttore infatti avrebbe ricevuto oggi una notizia che l’ha spiazzato parecchio.

Massimo Giletti, il conduttore de “Non è l’Arena” in onda su La7 tutte le domeniche in prima serata, ha ricevuto una notizia eclatante. Si ipotizzava già da ieri ma oggi è arrivata l’ufficialità.

Il talk affronta diverse problematiche che colpiscono la nostra società. Come si evince sui social ad esempio, nella giornata di ieri Massimo Giletti ha accolto diversi ospiti proprio per offrire ai telespettatori un’ampia panoramica nonché diversi punti di vista utili per approcciare ogni rispettivo argomento. Il programma vanta una pagina Instagram molto seguita, merito anche del fatto che venga costantemente aggiornata.

Ad esempio, a fine puntata si è affrontato un argomento scottante partendo da un caso di cronaca: “Chiudiamo la puntata tornando a parlare del Grillo gate e ci occupiamo anche di giovani, sesso ed educazione sessuale” con numerosi ospiti in studio tra cui Alessandro Cecchi Paone.

Forse a causa di questo oggi è sopraggiunta la notizia?

Massimo Giletti, la novità imprevista

Oggi – come già anticipato – è arrivata l’ufficialità: “Non è l’Arena” ha tenuto incollati alla tv ben 1.490.000 spettatori con uno share pari a 6.9% nella prima parte e 920.000 spettatori registrando l’8.4%. Sempre dati alla mano, gli ascolti di ieri hanno ottenuto un notevole incremento di telespettatori, + 228.000 nella prima parte e + 21.000 nella seconda parte.

Dati sicuramente confortanti e che inorgogliscono Massimo Giletti con un programma che affronta da sempre tematiche rilevanti e che coinvolgono i telespettatori. Anche l’elevato numero di ospiti può aver contribuito al successo del programma.

Ares Gate, il caso Grillo e di “Antonio Di Fazio, il manager arrestato a Milano con l’accusa di aver narcotizzato una giovane studentessa e poi aver abusato di lei” insomma tematiche che danno molto da parlare.