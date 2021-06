La bella ex velina ha condiviso uno scatto su instagram dove appare immersa in un acqua azzurrissima su un’isola

La Satta ha condiviso uno scatto su instagram dove si mostra in bikini bella più che mai immersa nell’acqua di un’isola tropicale. Ma in realtà non è veramente in quel luogo meraviglioso. Infatti nella didascalia scrive:”Io sogno con le foto al mare..ma qui a Milano diluvia”. La showgirl infatti è a casa sua a Milano dove il clima è decisamente avverso in questo periodo. Però lei si consola guardando le foto in vacanza aspettando di poter partire di nuovo.

Melissa Satta tra allenamenti e moda a Milano

Per la Satta non è ancora arrivato il momento delle vacanze. Si trova ancora a Milano per finire alcuni lavori e la scuola del figlio Maddox. Ma non appena c’è il via libera partirà per la sua bella Sardegna, la sua terra d’origine dove passa ogni estate. Ha infatti una casa lì dove alloggia per tutta l’estate. Tuttavia anche a Milano riesce a prendere un pò di sole in piscina ogni tanto quando il tempo lo permette e non deve lavorare. Intanto continua ad allenarsi con costanza e determinazione per preservare il corpo tonico che ha. Quando arriverà in spiaggia sfoggerà un corpo da urlo.

Ama talmente tanto l’allenamento che ha avviato un programma per allenarsi insieme a lei dove fa da coach. Si chiama Training with Melissa. La bella showgirl è pronta ad affrontare un’estate da single, dopo la separazione dal marito Kevin Boateng al quale ha detto addio definitivamente e ancora una volta. I due si erano già lasciati anni fa per poi tornare insieme e lasciarsi nuovamente. L’importante è averci provato di nuovo anche per il bene del figlio, così da potersi guardare indietro un giorno e dire che comunque sia hanno fatto del loro meglio ma non è andata.

Per se stessa si augura di trovare un nuovo amore di mettere al mondo un’altro figlio anche. Queste sono le parole che ha detto a Silvia Toffanin nell’intervista di Febbraio. Per il momento ancora non ci sono novità se non qualche flirt mai confermato o smentito dalla diretta interessata.