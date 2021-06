Melita Toniolo, posa come testimonial per una linea di bikini. Sceglie quello più sexy per annunciarlo su Instagram: esplosione di sensualità

Sono trascorsi 14 anni dalla partecipazione di Melita Toniolo al “Grande Fratello” nella sua settima edizione, eppure non sembra passato neanche un giorno. La sexy “Diavolita” di “Lucignolo” è anzi più in forma che mai, e lo dimostra posando come testimonial per la linea di bikini di Embè Couture, in uno scatto decisamente sensuale.

La silhouette formosa che la rendeva il sogno di milioni di telespettatori, ritratta in numerosi calendari senza veli, è rimasta invariata. Ammirata su Instagram da 1,2 milioni di followers, la modella condivide l’immagine dello shooting mozzafiato. La sua bellezza viene esaltata al massimo dal pezzo della collezione selezionato per l’occasione, ed i fan rimangono senza parole.

Melita Toniolo, fascino irresistibile

Seduta sulla roccia, in un panorama naturale dove si scorge il mare, Melita Toniolo offre il suo profilo agli occhi dei fan su Instagram, sfoggiando un look da mare decisamente notevole, per assolute protagoniste della spiaggia. La foto dello shooting veicola il grande annuncio: “Finalmente posso dirvelo!!! Online il sito di Swimwear & Bikini realizzati completamente in Italia Embè couture di cui sono testimonial!“, per una carriera da modella che continua a volare alto.

Baciata dalla luce sole irradia il social, in un costume dorato con intrecci iper seducenti a valorizzarne la perfetta silhouette. Capelli voluminosi in onde vaporose, sguardo intenso all’orizzonte, posa seducente e sinuosa che sottolinea le curve esplosive di “Diavolita”, che ancora oggi provoca le stesse emozioni nei suoi ammiratori dei suoi lontani esordi.

Colleziona quasi 20 mila like da parte dei numerosi fan, che rimangono senza parole nel tentativo di descrivere l’ammaliante bellezza della modella, da sempre contraddistinta dall’innato fascino seduttivo.