Michele Merlo, l’ex cantante di “Amici” si è spento nella serata di ieri. La notizia è appena stata diffusa dai familiari

Non ce l’ha fatta Michele Merlo, in arte Mike Bird, l’ex concorrente di “X Factor” e di “Amici”, che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Nella tarda serata di ieri il giovane è morto in seguito a un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma le sue condizioni erano apparse da subito critiche.

I genitori avevano fatto sapere che “era gravissimo” senza nascondere la rabbia per il fatto che, prima di giungere a Bologna, il cantante 28enne era stato rimandato a casa dal nosocomio di Vergato, sull’appennino bolognese. Qui i sintomi che Michele aveva da alcuni giorni erano stati indicati come una reazione ad “una banale forma virale”.

Michele Merlo, lo sfogo dei genitori

Michele Merlo, come hanno raccontato i suoi genitori, non si sentiva bene da diversi giorni ma la problematica che era in atto non è stata affatto capita. I genitori però hanno segnalato che i sintomi che il giovane aveva erano chiari, un medico attento li avrebbe capiti al volo.

“Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia” ha chiosato il padre Domenico nella serata di ieri, specificando che il figlio aveva degli ematomi. Se il cantante fosse stato visitato, i medici avrebbero capito la criticità della situazione.

Merlo, ha raccontato il padre, aveva anche mandato un audio alla sua fidanzata. Era molto arrabbiato: “Mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola“.

E invece Michele aveva tutti i sintomi della leucemia. Era un ragazzo che faceva sport, non beveva e non faceva uso di droghe ha voluto ancora precisare il papà.

I familiari del cantante hanno sottolineanto che “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.