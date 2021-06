Michele Merlo è scomparso prematuramente all’età di 28 anni per una leucemia fulminante. Tutta la famiglia di Amici si stringe al dolore della famiglia

Michele Merlo si è spento prematuramente questa mattina all’età di 28 anni. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, si era recato in ospedale per un mal di testa e un mal di gola. Era stato mandato a casa con la prescrizione di un antibiotico e niente di più, non aveva idea che da lì a poche ore la sua vita sarebbe stata totalmente stravolta da una leucemia fulminante diagnosticata quando si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Sono stati due giorni intensi, pieni di preghiera e di speranza, ma non c’è stato nulla da fare.

Michele Merlo, il post di Veronica Peparini per ricordare il ragazzo

Sono numerosi i messaggi che sono stati scritti nelle ultime ore: anche Maria De Filippi che non ha i social, ha fatto arrivare un post sulla pagina ufficiale del programma dove ha omaggiato il ragazzo con delle bellissime parole. Sono tantissime le persone che lo hanno conosciuto in questi anni e in particolar modo quando faceva parte del reality: lì sono passati tanti giudici, artisti e persone con cui ha condiviso questo percorso, e tra queste c’è anche Veronica Peparini che ha pubblicato un post sui social. Una semplice foto di Michele con un cuore spezzato, niente di più, perché certe volte le parole sarebbero superflue.

Anche tantissimi allievi che hanno fatto questo percorso nella scuola insieme a lui, hanno voluto ricordarlo con un aneddoto o uno scatto. Anche se Michele ad oggi non c’è più, nel cuore di chi lo ha amato resterà per sempre.