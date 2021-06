Michele Merlo, le ultime parole strazianti di papà Domenico per il figlio

Michele Merlo, le ultime parole di papà Domenico per il figlio scomparso prematuramente: “Stasera guardate il cielo. Vi voleva bene”

Oggi l’Italia ha dovuto fare i conti con una terribile tragedia: Michele Merlo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e di X Factor, ci ha lasciato troppo presto a causa di una leucemia fulminante. Era cominciato come un semplice mal di testa e un mal di gola, che lo aveva costretto a casa un paio di giorni fino a che la preoccupazione non lo aveva spinto a raggiungere il pronto soccorso per cercare una soluzione. Rimandato a casa con la sola prescrizione di un antibiotico, non sapeva che da lì a poche ore sarebbe tornato in ospedale per un improvviso malore.

Michele Merlo, una terribile tragedia. Le parole di papà Domenico

Nel giro di due giorni è accaduta la tragedia: non sono servite a nulla le preghiere, la vicinanza di tutti e le speranze, le condizioni del cantante sono peggiorate ora dopo ora fino a che non è arrivata la drammatica notizia. Oggi i suoi fans, la sua famiglia, la sua fidanzata, il mondo della musica e tanti altri ancora piangono la scomparsa di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti e che ha dovuto fare i conti con la fine troppo presto. Suo padre Domenico ha scritto qualche parole sui social: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. Grazie“.

I familiari del ragazzo sono circondati dalla solidarietà di tutti, che si sono stretti al loro dolore in questi giorni così difficili di paura e di tragedia.