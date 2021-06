Perde il controllo del Suv che si ribalta: morto ragazzo di 20 anni, ferito l’amico

Un ragazzo di 20 anni è morto ieri sera in ribaltandosi con un Suv su viale Fulvio Testi a Milano. Ferito l’amico della vittima.

Un’altra vittima sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto su viale Fulvio Testi a Milano. Il giovane viaggiava con un amico di 23 anni a bordo di un Suv che, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato uno spartitraffico e si è ribaltato più volte su sé stesso finendo contro un muretto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico, ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Ferito gravemente l’amico che è stato trasferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale.

Milano, perde il controllo del Suv che si ribalta più volte: morto ragazzo di 20 anni, ferito l’amico

Nella serata di ieri, domenica 6 giugno, un ragazzo di 20 anni, di cui non si conosce l’identità, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima stava percorrendo viale Fulvio Testi alla guida di un Bmw X5, quando, per cause ancora in fase di verifica, ha perso il controllo del suv. Il veicolo, dopo aver impattato contro lo spartitraffico centrale, si è ribaltato schiantandosi contro un muro.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’equipe medica del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Il personale medico ha provato a rianimare il giovane conducente, anche durante il trasporto in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. A bordo del Suv viaggiava anche un ragazzo di 23 anni che è rimasto gravemente ferito ed è stato portato al Policlinico in codice giallo. Il 23enne, scrive Fanpage, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo lombardo che hanno provveduto ai rilievi del caso per risalire all’esatta dinamica del sinistro.

Da chiarire anche le cause che hanno portato la vittima a perdere il controllo del Suv. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che il veicolo procedesse a velocità sostenuta.