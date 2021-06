Mr Wrong anticipazioni 8 giugno: Ezgi si presenta a casa del suo vicino ubriaca e in condizioni pietose, ed Ozgur decide di accoglierla e di ospitarla

Dopo aver conosciuto i personaggi secondari di Mr Wrong, torniamo dai nostri amati protagonisti: Ozgur ed Ezgi. Ozgur non sapeva che Ezgi fosse stata assunta proprio a La Gabbia e non ha intenzione ad averla intorno pure mentre lavora, così lei va via arrabbiata e va a trovare Cansu in ospedale per sfogarsi con lei. Qui si imbatte nel suo ex insieme alla sua nuova fidanzata, che a quanto pare aspetta un bambino.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ezgi prende malissimo questa notizia: aveva puntato tantissimo su quella relazione e il suo ex in pochissimo tempo ha deciso di sposarsi e di avere un figlio con un altro. Si ubriaca e, quando torna a casa, non trova le chiavi. A questo punto bussa alla porta di Ozgur, con cui ha litigato quando ha deciso di non partecipare alle nozze della sorella e di partecipare alla recita di finta fidanzata. Quando Ozgur se la ritrova davanti in queste condizioni, decide di accoglierla e di ospitarla per la notte.

Ozgur si occupa di lei ma tra di loro non succede niente, eppure il giorno dopo le amiche della ragazza la sorprendono con addosso la maglia di un uomo. Come farà Ezgi a spiegare a chi le sta intorno lo strano rapporto che ha instaurato con l’affascinante vicino di casa?