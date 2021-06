Scontro tra due scooter sulla statale, drammatico bilancio: morti e feriti

In un incidente tra due scooter avvenuto sulla statale 18 a Nocera Superiore (Salerno), due ragazzi sono morti e due sono rimasti feriti gravemente.

Due morti e due feriti. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 18 nel territorio di Camerelle, frazione di Nocera Superiore (Salerno). A perdere la vita un ragazzo di 17 anni ed un 31enne. Stando alle prime informazioni, le due vittime erano alla guida di due scooter che si sono scontrati per cause ancora in fase di verifica. Feriti gravemente i passeggeri dei ciclomotori, trasportati in ospedale dai soccorsi giunti sul posto.

Due ragazzi hanno perso la vita nella tarda serata di ieri, domenica 6 giugno, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Camerelle, frazione di Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

Le due vittime sono un ragazzo di 17 anni di Castel San Giorgio ed un 31enne residente a Sant’Egidio del Monte Albino. I due, secondo quanto riporta la redazione de Il Riformista, si trovavano alla guida di due scooter sui quali viaggiavano due passeggeri. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione facendo sbalzare i giovani sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo dell’impatto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto alle operazioni di soccorso. Purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ha constatato il decesso, sopraggiunto sul colpo. Il 31enne è stato portato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere nella notte. In ospedale, scrive Il Riformista, i due passeggeri che hanno riportato ferite gravi e sarebbero ancora in pericolo di vita.

Intervenuti anche i carabinieri di Nocera Inferiore che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Al vaglio dei militari dell’Arma le cause che hanno portato i due scooter a scontrarsi.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto stradale teatro dell’incidente è stato chiuso alla circolazione.