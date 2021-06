La De Girolamo ha condiviso uno scatto su instagram mentre si sta mettendo il rossetto, appare bellissima

Nunzia De Girolamo è favoloso su instagram nel suo nuovo scatto mentre si mette il rossetto rosa sulle labbra. Nella didascalia rivela però che non è convinta:”Vi dico la verità, questo rossetto non mi convince però..Ci vediamo dalle 23:00 su La7 a Non è l’Arena”. La De Girolamo ha attivato un numero whatsapp dove verranno mandate le news su di lei in ogni momento per chi vorrà riceverle. Infatti nella comunicazione c’è scritto:“Scrivimi su whasapp a questo numero specificando il tuo nome/cognome e scrivendo Attiva News. Riceverai tutte le mie news direttamente sul tuo cellulare!”.

Nunzia De Girolamo sempre in televisione ormai

La bella conduttrice ormai ha preso piede in televisione e non la lascia più. Dopo il successo del suo programma Ciao Maschio, è stata invitata spesso in molte trasmissioni. Recentemente è stata a Non è l’Arena. Ospite da Giletti, la De Girolamo si è espressa sull’imprenditore Antonio Di Fazio, accusato di aver narcotizzato e violentato alcune donne te aver maltrattato sua moglie. La conduttrice afferma che il sistema è stato complice di questa storia come accade molto spesso, perché la moglie aveva denunciato già 13 volte il merito per violenze ma nessuno le ha creduto.

La De Girolamo aggiunge che se la donna fosse morta, allora forse le avrebbero creduto. Questo perché lei era la moglie e lui appariva come una persona rispettabile all’esterno. Insomma una vicenda tremenda che ancora una volta vede la legge non supportare le mogli di uomini che praticano violenza domestica. Oltre alla televisione, la De Girolamo ha servito il paese come Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo ha ricordato in occasione del 2 giugno, la Festa della Repubblica.

Ha mostrato il video in cui è stata nominata Ministro e ha giurato di servire il paese davanti al Presidente della Repubblica. Nella didascalia ha scritto:”Rappresentate e servire l’Italia è stato un privilegio ed un onore. Ma anche un dovere. Una pagina della mia storia politica e personale che non dimenticherò mai. Tra mille difficoltà, siamo un paese fantastico! Buon 2 giugno e buona festa della Repubblica”.