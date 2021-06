È morto, all’età di 71 anni, Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del Partito Democratico.

Lutto nel mondo della politica e del sindacato. È morto Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del Partito Democratico. Il deputato del partito Liberi e Uguali, scomparso all’età di 71 anni, circa una settimana fa era stato stato colpito da un’embolia polmonare. Nonostante sembrava essersi ripreso, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente sino al decesso, sopraggiunto nella giornata di oggi. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore per la famiglia del sindacalista colpita dall’improvvisa perdita.

Politica e sindacato in lutto: morto l’ex segretario Cgil e Pd Guglielmo Epifani

Il mondo della politica italiana piange la scomparsa dell’ex leader della Cgil e del Partito Democratico di Guglielmo Epifani, deceduto nella giornata di oggi, lunedì 7 giugno all’età di 71 anni.

Epifani, riporta la redazione di Tgcom24, una settimana fa era stato colpito da un’embolia polmonare, ma il suo quadro clinico sembrava essere in miglioramento. Purtroppo, le sue condizioni sono precipitate improvvisamente sino al decesso.

Il sindacalista, nato a Roma il 24 marzo del 1950, si iscrisse, dopo gli studi, lavorando come sindacalista alla Cgil, di cui divenne segretario nel 2002, carica mantenuta sino al novembre del 2010, quando venne sostituito da Susanna Camusso. Nel 2013, venne eletto alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico. Nello stesso anno, a maggio, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, è stato nominato segretario reggente del Partito. A dicembre lascerà il posto a Matteo Renzi, eletto alle primarie. Quattro anni più tardi lascia il Pd e si unisce prima ad Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista e successivamente a Liberi E Uguali, venendo eletto alle ultime elezioni.

Diffusasi la notizia del decesso, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’ex leader della Cgil. Tra questi anche quello dell’ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani.

“L’eleganza non è quel che indossi, è quel che sei. Anche nel confronto aspro e nella battaglia dura – ha scritto su Twitter Bersani- tenere la misura e perfino la gentilezza e la cordialità. Stare sempre al merito del problema senza mai una sfumatura di demagogia. Questo era Guglielmo Epifani. Ci mancherà”.