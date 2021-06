Chi è Rebeca, la concorrente del nuovo reality Love Island?

Oggi andrà in onda il nuovo reality interattivo dove i concorrenti single sbarcheranno sull’isola dell’amore per trovare l’anima gemella

Debutta il nuovo format Love Island su Discovery+. Si tratta del reality interattivo condotto per la prima volta in assoluto, dall’influencer Giulia De Lellis. Prima volta per la trasmissione del programma in Italia e prima volta da conduttrice per la De Lellis. Nel reality parteciperanno uomini e donne single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa meravigliosa a Gran Canaria per cercare l’anima gemella.

Conosciamo una delle concorrenti Rebeca

I concorrenti sono 10 tra uomini e donne e una di loro è Rebeca. Scopriamo meglio chi è. La giovane ha 23 anni ed è disoccupata. Ha lunghi capelli sul rossiccio e forme prorompenti. Vive a Milano con la madre ed è diplomata in Scienze Umane. La ragazza sostiene di essere impulsiva, tenace, ambiziosa e forte di carattere. Ma la realtà è che appare sensibile. Esce da una relazione complicata con il suo ex fidanzato, che l’ha portata a perdere fiducia nell’interno genere maschili. Tuttavia non si fa ostacolare da questo e decide di mettersi in gioco e cercare di trovare il vero amore. I ragazzi che ha incontrato fino ad ora non l’hanno colpita ma anzi annoiata.

Non ama i giovani spavaldi. Dovrà mettercela tutta Rebeca poiché parte già con dei limiti per via della sua storia passata. Ma lo scopo del programma è di non rimanere single. Pertanto dovrà impegnarsi a mettere da parte le sue insicurezze e la sua diffidenza. Avrà intere giornate per quattro settimane intere per dedicarsi alla conoscenza degli individui maschili nella casa. E dovrà farlo con le telecamere puntate addosso costantemente. In palio c’è molto, oltre a trovare il vero amore che già è tanto. Si potrà vincere anche un montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Le prove da superare sono molte e anche le sorprese tra nuovi ingressi a sorpresa e l’intervento del pubblico che può cambiare le sorti dei partecipanti.

Da casa hanno infatti il potere di separare le coppie e formarne nuove con un televoto che avverrà tramite l’App di Love island creata apposta. In pratica il pubblico può diventare autore del programma e decidere. Rebeca ama essere libera e vivere. Non vuole un uomo zarro ne uno perfettino. Dev’essere wild come lei e non deve mai farla annoiare. Non ama chi le appesantisce la vita come lei stessa ha dichiarato. Allora buona fortuna Rebeca!