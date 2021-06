“Oggi è un altro giorno”, ci sarà Serena Bortone? Tutta la verità

Le sorti di Serena Bortone per la prossima stagione televisiva, sarà riconfermata o meno? Tutti i dettagli sulla sua trasmissione

Serena Bortone e il suo “Oggi è un altro giorno” si avvicinano al finale di stagione. Il programma del pomeriggio di Rai 1 terminerà il prossimo 25 giugno e in molti si chiedono già se a settembre la ritroveremo ancora.

La sua trasmissione è stata una novità per la Rai. “Oggi è un altro giorno” ha sostituito il programma di Caterina Balivo “Vieni da me” e anche Serena Bortone è stata una piacevole rivelazione per gli affezionati di Rai 1. La giornalista, infatti, ha lavorato per molti anni ad “Agorà” avendo nelle mani la conduzione del mattino di Rai3.

A piccoli passi la Bortone è entrata nel pomeriggio degli italiani con i suoi modi garbati e gentili ed è riuscita a portare a casa anche più di 2 milioni di spettatori al giorno. Visto gli esiti positivi sarà riconfermata a settembre?

Serena Bortone a settembre su Rai 1? I dettagli

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro di Serena Bortone su Rai1. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha portato a casa risultati eccellenti facendosi amare dal pubblico della rete ammiraglia della tv di Stato.

Ecco che la sua conferma per settembre dovrebbe essere più che scontata tornando in onda dalle 14 alle 15.55 quando poi darà la linea all’amatissima soap “Il paradiso delle signore”. Non dovrebbero esserci rivoluzioni nel pomeriggio di Rai 1 ma per avere la certezza si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale dei palinsesti.

Nemmeno la diretta interessata si è potuta sbottonare sull’argomento ma, in una recente intervista, ha lasciato intendere che sarà ancora lei a guidare “Oggi è un altro giorno”.

Nel mentre sono in molti quelli che si chiedono se in autunno ci sarà il tanto desiderato ritorno di Caterina Balivo assente, ormai, da diverso tempo, dalla tv.