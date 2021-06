“Striscia la Notizia”, la dura stoccata a Elettra Lamborghini: il fatto è grave

“Striscia la Notizia”, la stoccata di Max Laudadio a Elettra Lamborghini: la cantante è stata rimproverata per un fatto gravissimo

Elettra Lamborghini è sicuramente una delle celebrità più in vista del momento. L’ereditiera, che inizialmente si era fatta conoscere dal grande pubblico nelle vesti di cantante, quest’anno ha preso parte anche a “L’Isola dei Famosi” in veste di opinionista: la trasmissione, fra pochissime ore, chiuderà i battenti. Nonostante l’artista abbia dovuto ritardare di qualche settimana l’ingresso in studio, a causa del Covid, fin dal suo arrivo le puntate si sono fatte scoppiettanti ed incredibilmente più divertenti.

In questo periodo, la Lamborghini è impegnata a promuovere il suo ultimo singolo “Pistolero“, il cui videoclip è stato rilasciato appena tre giorni fa: un successo letteralmente clamoroso. Di recente, tuttavia, la cantante si è lasciata scappare un gesto che non è passato inosservato ai followers, e men che meno alla redazione di “Striscia la Notizia“. Max Laudadio, inviato della trasmissione, ha raggiunto l’opinionista per chiederle spiegazioni.

“Striscia la Notizia”, la stoccata a Elettra Lamborghini: “Chiedo scusa”

Max Laudadio, che da quasi vent’anni ricopre il ruolo di inviato a “Striscia la Notizia”, ha raggiunto Elettra Lamborghini per rimproverarla duramente, a seguito di un fatto emerso tramite i social. Nel servizio andato in onda proprio questa sera, il giornalista ha criticato la cantante per aver fatto delle stories mentre era alla guida: un comportamento che, documentato con superficialità e leggerezza, potrebbe essere facilmente imitato dagli utenti.

Come al solito, la trasmissione di Antonio Ricci cerca di “redarguire ironicamente” i bersagli dei servizi, che non vengono di certo lasciati in pace facilmente. Elettra, come i telespettatori hanno avuto modo di notare, è stata “costretta” da Laudadio ad intonare la sua canzone, “Pem Pem“, opportunamente modificata dal giornalista. La cantante, affabilmente, si è prestata al gioco con grande autoironia. “Chiedo scusa con il pem, pem-pe-re-pem-pem-pem“, ha cantato la Lamborghini, guidata dal testo di Laudadio.

La cantante, redarguita con toni scherzosi – che non avranno mancato di far riflettere il pubblico -, sembra aver imparato la lezione. In chiusura di servizio, l’opinionista ha ribadito che non utilizzerà più il telefono durante la guida: riuscirà a mantener fede alla promessa?