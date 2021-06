Un Posto al Sole anticipazioni 8 giugno: Alberto spera di riuscire a conquistare la sua ex, ma Clara è sempre più vicina al giovane Patrizio Giordano

Roberto Ferri ha scoperto che Lara sta tramando contro di lui. Ha dunque capito di non potersi fidare di lei e ha intenzione di capire quello che sta succedendo. Per questo motivo ha cominciato a seguirla per scoprire quello che gli sta nascondendo. Lara aveva sempre detto di essere interessata sentimentalmente al famoso imprenditore ma considerati gli ultimi eventi è oramai chiaro che Lara non è limpida come vuole far credere.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto sta facendo davvero di tutto per riuscire a recuperare un rapporto con la sua famiglia: ha anche provato a proporre una vacanza a Clara insieme al piccolo Federico ma lei ha rifiutato. Così ha deciso di ricorrere alle maniere forti e di mettere con le spalle al muro Niko, ma i suoi tentativi saranno tutti vani per un semplice motivo: Clara e Patrizio sono sempre più vicini. I due, che hanno avuto un’avventura poco dopo la nascita del piccolo, sembrano intenzionati a recuperare quel rapporto che stava nascendo tra di loro. Come andrà a finire questo triangolo?

Mentre Marina riceve una visita davvero inaspettata, continua la guerra tra Renato e Raffaele. I due amici si stanno scontrando a causa del drone che ha comprato il nonno di Jimmy e, in questa battaglia, Raffaele riuscirà a tirare dalla sua parte tutti gli inquilini del palazzo.