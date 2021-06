“Uno mattina”: la Rai ha preso una decisione, cosa succederà

Qual è il futuro del noto programma “Uno mattina”? I vertici della Rai sembrano aver preso la decisione definitiva, ecco l’epilogo

“Uno mattina” è il programma che dà inizio alla giornata televisiva di Rai 1, con le più importanti notizie del giorno e la rassegna stampa. A trainare la squadra sono i conduttori Monica Giandotti e Marco Frittella. Da un po’ non si parla d’altro, quale sarà il futuro della trasmissione dopo la pausa estiva?

A quanto pare non ci sono mezzi e risorse per portare avanti la grande macchina che lavora dietro le quinte, ma qual è la verità che si nasconde dietro questa notizia?

Uno mattina: la decisione della Rai

Il futuro di “Uno mattina” è incerto e la Rai ha varie ipotesi. La prima riguarda quella di una divisione con il Tg1, l’altra invece un accoppiamento con esso. L’idea della separazione nette andrebbe ad assistere ad un programma autonomo nella fascia dalle 8,45 alle 10, inizio di “Storie Italiane”, con la conduzione in solitaria di Monica Giandotti.

Il Tg1 però non sembra vedere di buon occhio questa possibilità di spacchettamento, la sua idea sarebbe quella di cambiare e svecchiare il programma Uno mattina, lasciando il collegamento con il telegiornale e dare la conduzione al presentatore Marco Frittella. L’uomo sarebbe l’unico alla guida della trasmissione che andrebbe in onda dalle 7 alle 10.

“Uno mattina” è un programma storico per la Rai che nel corso degli anni ha sempre conquistato ottimi ascolti, per questo e tanti altri motivi il pubblico lo vuole e i vertici non hanno nessuna intenzione di bloccarlo definitivamente. Bisognerà solo portare la prossima edizione ad un livello successivo, più moderno così da battere la concorrenza di Mediaset con “Mattino 5″.

Quale sarà la scelta definitiva di mamma Rai? Il futuro della trasmissione è ancora incerto, intanto il pubblico si gode le ultime puntate della stagione in corso pensando già alla prossima.