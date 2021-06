Roberta e Riccardo si sono conosciuti a Uomini e Donne e di recente si sono lasciati: ora che il programma è finito, lei ha rilasciato un’intervista al magazine del programma dove ha raccontato come stanno andando le cose tra di loro

Roberta e Riccardo si sono conosciuti anni fa a Uomini e Donne, ma entrambi avevano intrapreso dei percorsi differenti e per questo si sono messi insieme solo quando si sono ritrovati nello stesso studio soli e single. La loro relazione, però, non è andata a gonfie vele come loro e in tanti speravano: si sono lasciati e lo hanno rivelato qualche settimana fa, poco prima che finisse il programma. Ad oggi Roberta ha rilasciato un’intervista al magazine del programma, dove ha raccontato gli ultimi aggiornamenti di questa tormentata storia d’amore.

Uomini e Donne, Roberta rivela: “Gli ho scritto ma non mi ha risposto. E ho incontrato Ida”

Pare infatti che Roberta ha scritto un messaggio a Riccardo, dove gli ha detto di essere molto dispiaciuta per come sono finite le cose tra di loro, e lui non le ha mai concesso una risposta. Intanto, mentre era in aeroporto in Sardegna, ha incontrato per una pura casualità Ida: le due si sono sedute a parlare un po’ ed è stata una chiacchierata intensa ed importante. Si sono sempre considerate rivali perché erano interessate allo stesso uomo, ma a distanza di tutto questo tempo, confrontarsi ha fatto bene a tutte e due perché hanno capito di essere molto simili e di aver vissuto le stesse cose e sofferto per la stessa persona.

Roberta adesso è pronta a ricominciare e a voltare pagina una volta e per tutte: pare oramai chiusa per sempre la sua storia con Riccardo. Nel corso di quest’estate la bella dama riuscirà a trovare l’amore e a dimenticarlo?