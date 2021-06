Valentina Vignali distesa in bikini, il focus di fuoco: mozzafiato – FOTO

Valentina Vignali in vacanza nella bellissima Sardegna posta l’ennesimo scatto in bikini che riesce ancora a stupire: pazzesca

Dopo aver condiviso su Instagram le creazioni di costumi della sua capsule collection in collaborazione con “2bekini”, Valentina Vignali posta su Instagram l’ennesimo scatto in due pezzi che riesce ancora a stupire.

Merito della sua esplosiva fisicità, che in ogni immagine e da qualsiasi angolazione regala le più seducenti visioni, per la gioia degli utenti del social. Sono 2,3 milioni i followers della pagina della cestista, che non solo si dedica assiduamente allo sport: è anche una delle influencer più seguite e una modella di grande successo.

Ma l’ultima immagine mozzafiato cattura la sua intera bellezza, il cui focus è ad alto tasso di sensualità. In un attimo si blocca il web, che si inchina davanti a tale incanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini: senza veli in compagnia di persone speciali, divina – FOTO

Valentina Vignali, relax e sensualità in Sardegna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

NON PERDERTI ANCHE –> Grande Fratello Vip, svelato il nome del primo concorrente che entrerà nella casa

Immersa nel paesaggio spettacolare della costa meridionale della Sardegna, Valentina Vignali si gode il soggiorno in un incantevole resort, dove vive un periodo di relax. Anticipa l’estate su Instagram deliziando i fan di alcuni scatti della sua vacanza, trascorsa rigorosamente in bikini, per la gioia degli utenti.

In questa occasione ha selezionato un costume color ottanio, che si addice perfettamente ai toni dell’influencer, ancor di più sull’abbronzatura che acquisisce lasciandosi colorare dal sole. Distesa sul lettino, protagonista di uno splendido quadro naturale, offre la visuale sulla sua intera fisicità, incredibilmente armonica. Gambe infinite, pancia piatta, e décolleté evidenziato, la sua bellezza lascia i fan a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Un mix di fascino e natura, in un’immagine che rappresenta un momentaneo assaggio di paradiso, dove la modella veste i panni di una dea. Tripudio di like, ed i fan commentano ammirati questo sogno ad occhi aperti.