“Le Noci di Cocco” la Nara esagera con il davanzale e per Wanda c’è un tripudio di like – FOTO

Wanda Nara ha condiviso una foto di una bellezza disarmante che la ritrae in bikini con le sue grazie ben in evidenza: i fan sono già emozionati e hanno già subissato il post di commenti e like

La bella moglie del calciatore del PSG Mauro Icardi ha condiviso pochi minuti fa uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi milioni di follower. Wanda Nara non vuole finirla di lasciare basito e senza parole il suo pubblico e così pubblica uno scatto sulla spiaggia di Zanzibar da mille e una notte, che è qualcosa di meraviglioso.

La sensuale procuratrice sportiva si mostra con un bikini intero molto scollato da cui strabordano le sue grazie, il suo lato A prorompente e abbondante a stento viene contenuto nel costume molto attillato. Nella mano stringe un bicchiere di mojito mentre guarda fisso l’obiettivo del telefonino davanti a sé con cui si è scattata questo meraviglioso selfie.

Wanda Nara, lo scatto hot che lascia i fan senza fiato

