Adriano Celentano e lo scontro che non ti aspetti: parole di fuoco

Adriano Celentano, dopo aver annunciato sui social la decisione di non postare più dei video come forma di protesta contro il fuori sync, è tornato a parlare. Il Molleggiato ha fatto sentire la sua voce e come al solito non le ha mandate a dire.

È tornato con un affronto preciso e puntiglioso verso uno dei volti noti della televisione. Parole durissime verso una delle giornaliste di punta della Rai per via di un suo comportamento nei confronti di un collega. A Celentano non sfugge mai nulla e questa volta la requisitoria è inattaccabile.

Adriano Celentano, affronto importante: “Non mi sei piaciuta”

Adriano Celentano contro Lucia Annunziata. Il cantante si è schierato contro di lei e le parole che ha usato a “Mezz’ora in più” su Rai 3, nei confronti del suo ospite, Michele Santoro. Il giornalista è stato ospite dell’Annunziata per presentare il suo libro ma poi il dibattito si è spostato anche sull’attualità.

“Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente con Michele Santoro ieri sera – tuona – Forse i temi con i quali ti aveva coinvolta non ti andavano a genio?”. Al cantante non è piaciuto il modo in cui la padrona di casa ha “zittito” il collega. Lo ha fatto in modo maleducato, puntualizza. Il Molleggiato ha sottolineato “l’ipocrita” frase usata: “Conosci i tempi televisivi. Lo avresti fatto anche tu”.

Celentano ha ricordato all’Annunziata che quando lei è stata ospite di Santoro, lui è sempre stato corretto. Lei, invece, a dire del cantante, ha chiuso bruscamente “con la preoccupante cretinata secondo la quale non avendo lui in questo momento una trasmissione televisiva non sarebbe abilitato a parlare”.

Infine l’affronto più grande. Il Molleggiato ci va giù pesante e dopo essersi chiesto se anche giornali autorevoli come il Corriere della Sera non possono parlare perché non hanno una trasmissione televisiva, sferza la lancia finale, “ma tu sei sicura che la tua lo sia?”. Il pubblico è dalla parte di Celentano e lo applaude.