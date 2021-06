Al Bano e la dichiarazione a Romina che non ti aspetti: ti fa sognare ..

Le parole dolci e amorevoli di Al Bano per Romina dopo tanti anni. E Loredana Lecciso cosa dice? Tutti spiazzati dal cantante

Al Bano, Romina e Loredana, un triangolo amoroso da sempre. La storia tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie è finita da anni e lui si è rifatto una vita accanto alla Lecciso. Eppure, anche se Romina è il passato, arriva sempre in modo prepotente nel presente.

Loredana Lecciso forse ormai non ci fa nemmeno più caso, ma di certo la presenza dell’ex moglie è ingombrante. Non c’è occasione che Al Bano non parli di Romina e viceversa. Ne è prova una recente intervista nella quale il cantante ha usato parole così dolci e amorevoli per la sua ex moglie che per molti sono suonate come una vera e propria dichiarazione.

Al Bano a Romina: “Ho cercato di convincerla ma..”

Al Bano si è confidato di recente con il magazine Voi, parlando della sua vita privata e delle difficoltà, non poche, che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Dalla scomparsa di Ylenia, alla morte della madre Jolanda passando anche per la separazione con la moglie Romina Power.

Proprio sul periodo della separazione, il cantante di Cellino San Marco si è lasciato andare raccontando dei dettagli su quel periodo buio della sua vita. Romina voleva a tutti i costi separarsi, lui ha cercato di convincerla ma non c’è riuscito.

“È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento – ha raccontato – Dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione”.

“Purtroppo – ha concluso – alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro, ho realizzato che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!”. Nel 1999 l’atto decisivo. La separazione che Al bano ha definito “non voluta né desiderata”.