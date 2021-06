“Ancora più bella”: Bianca Guaccero, il nuovo look estivo fa impazzire – FOTO

Bianca Guaccero ha condiviso un nuovo scatto sui social in cui ha mostrato il nuovo look. Subito è boom di like e commenti.

Sguardo misterioso, capelli dorati e fascino unico. Così Bianca Guaccero si è mostrata nel suo ultimo post Instagram. Seguita da 737 mila follower, come in ogni scatto ha conquistato i fan. In questi giorni la conduttrice ha stupito il suo pubblico con il cambio look. Bianca ha infatti optato per un nuovo colore di capelli più chiaro. Giunta al termine della stagione di Detto Fatto la conduttrice si sta dedicando alle vacanze.

Classe 1981, di origini pugliesi, in questi mesi di emergenza sanitaria ha portato avanti il format da casa. Per la prossima edizione sembra essere rinnovata la sua conduzione per la quarta volta.

Bianca Guaccero: il nuovo look estivo conquista

