Ha terminato la sua esperienza all’Isola dei Famosi classificandosi terzo: ecco la reazione a caldo di Andrea Cerioli dopo la finale

Si è conclusa la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare il giovane youtuber Awed. Seconda classificata l’indomabile Valentina Persia mentre a ottenere il terzo posto è stato Andrea Cerioli. Come tutti i finalisti anche quest’ultimo ha vissuto alcuni momenti emozionanti nel corso dell’ultima puntata, come quando ha potuto riabbracciare l’amata fidanzata, Arianna Cirrincione. Terminata l’esperienza del reality l’ex tronista torna ora alla vita reale, non prima di aver festeggiato a dovere la fine di questa avventura.

Festeggiamenti post finale, Andrea Cerioli: “Surreale”

Pur essendo approdato sull’Isola alcune settimane dopo l’inizio del reality, Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Dal carattere fumantino, si è fatto conoscere sotto ogni aspetto mostrando il suo lato più irrequieto ma anche quello più fragile. Ha stretto un forte rapporto di amicizia con Ignazio Moser e non si è risparmiato nel discutere con alcuni naufraghi, Daniela Martani fra tutti.

Proprio quest’ultima è stata protagonista di uno scherzo a Cerioli nel corso della finale, concluso con la sorpresa da parte della fidanzata Arianna. La coppia, più affiatata che mai, ha superato i mesi di lontananza ed è pronta a costruire un solido futuro. “Ho capito che voglio che lei sia la madre dei miei figli“, ha dichiarato emozionato il naufrago.

È proprio con una foto che lo ritrae abbracciato alla sua amata che Andrea ha fatto ritorno su Instagram, condividendo le sue emozioni a poche ore dalla fine dell’Isola. “Surreale” -scrive- “GRAZIE“. Il sorriso che sfoggia parla più di qualsiasi parola. Un secondo scatto pubblicato dal terzo classificato lo vede insieme ad Arianna e all’amico Ignazio Moser, accanto alla fidanzata Cecilia Rodriguez.

I festeggiamenti dei finalisti sono durati fino a notte fonda tra bagni, divertimento e soprattutto contornati dal tanto bramato cibo. Ora, terminata ufficialmente la loro esperienza in Honduras, faranno finalmente tutti ritorno in Italia.