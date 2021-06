Isola dei Famosi, Andrea Cerioli è tornato sui social dopo il suo terzo posto: appena finita la puntata, i naufraghi si sono radunati in una villa in Honduras dove hanno festeggiato

Andrea Cerioli è stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ha esordito anni fa a Uomini e Donne e da allora è diventato un volto molto noto sui social: quando ha saputo che avrebbe partecipato come naufrago a questo programma non poteva crederci. È partito per l’Honduras carico di aspettative, ma di certo non pensava di riuscire ad arrivare fino alla finale nonostante sia entrato dopo altri concorrenti.

Andrea Cerioli torna sui social dopo l’Isola dei Famosi: “Surreale”

Andrea, infatti, ha sfiorato davvero la vittoria: è uscito al televoto flash con Awed, che invece si è aggiudicato la vittoria contro Valentina che è arrivata seconda. Dopo la puntata, i naufraghi si sono radunati tutti insieme in una villa in Honduras dove hanno potuto riabbracciare alcuni ex concorrenti, i loro cari che sono volati fino a lì per incontrarli e soprattutto mangiare decentemente dopo mesi di fame. Andrea, durante la festa, ha pubblicato uno scatto sui social per ringraziare tutti per il supporto: al suo fianco c’è Arianna, che in questi mesi lo ha aspettato e sempre supportato.

“Surreale” scrive Andrea sui social. Non c’è bisogno di altre parole per descrivere questa esperienza incredibile che ha vissuto e che gli ha insegnato davvero tantissimo. Andrea è pronto a tornare in Italia più grande che mai, pronto a realizzare tantissimi progetti di vita e di amore.