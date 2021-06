Antonella Clerici novità sbalorditiva, cosa succederà entro la fine dell’anno

Antonella Clerici ha acceso il gossip con un’indiscrezione relativa a un suo cambio di vita. Grandi novità per l’amata conduttrice.

Felicità, serenità e tanto amore. Questo quello che sta vivendo Antonella Clerici al fianco del suo fidanzato, il petroliere Vittorio Garrone. L’amata conduttrice ha di recente detto addio alla sua Roma per trasferirsi con il compagno a Valerina, frazione di Arquata Scriva, tra Piemonte e Liguria. Qui Vittorio possiede un allevamento di cavalli. La coppia ha scelto la villa della Tenuta Basini quale nido del nuovo amore.

A tutyo questo si aggiunge una nuova indiscrezione sull’evoluzione del rapporto tra la Antonella e Garrone. Una novità che potrebbe prendere forma entro la fine del 2021. A svelarla è stato Santo Pirrotta a Ogni Mattina in onda su TV8.

Il giornalista ha raccontato come la coppia sia molto felice e di come la loro storia stia facendo passi in avanti.

Antonella Clerici: quella novità che non ti aspetti

Dalle indiscrezioni rivelate da Perrotta è emerso come Garrone abbia ottenuto il divorzio. Pertanto nell’aria sembrerebbe che vi sia le possibili nozze tra la conduttrice e l’imprenditore. Per quanto riguarda la data pare che la cerimonia potrebbe tenersi entro la fine dell’anno.

L’imprenditore ha conquistato il cuore della conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” con un corteggiamento romantico. Lettera dopo lettera, le ha donato una clessidra su cui ha inciso la dichiarazione d’amore “Noi siamo nel tempo senza tempo”.

A fare da tramite tra i due è stata Evelina Flachi, dietologa in comune. Quest’ultima ha organizzato un incontro al buio per farli conoscere. Per Vittorio è stato subito colpo di fulmine. Per Antonella invece, reduce dalla relazione con Eddy Martins, è stato difficile aprirsi sulla prima. E’ stata la galanteria di Garrone la chiave per aprire il suo cuore. Dal 2016 i due fanno coppia fissa.

Non resta che aspettare che la conduttrice indossi l’abito bianco per unirsi per sempre al suo amore più grande.