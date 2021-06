Antonella Fiordelisi, l’outfit per l’aperitivo è sensuale e romantico. L’influencer incanta piazza del Duomo con la sua irresistibile bellezza: favolosa

Antonella Fiordelisi continua a cavalcare l’onda del successo su Instagram, destinato ad aumentare sempre di più. Il profilo dell’influencer è seguito da 1,2 milione di followers, totalmente infatuati della sua immagine ai limiti della fantasia.

Ma non solo sui social viene ammirata, la tentatrice di “Temptation Island” 2017 prosegue la sua carriera anche dal punto di vista televisivo, con ospitate nel programma di sport “Tiki Taka“, dove non manca di ammaliare i telespettatori.

Dopo aver attirato l’attenzione del gossip per la travagliata relazione conclusa con Francesco Chiofalo, e il presunto episodio di litigio con Elisabetta Gregoraci dietro le quinte degli studi televisivi, che sarebbe motivato da alcuni “like” di Flavio Briatore, torna a riconquistare il focus su di sè con l’ultimo scatto pubblicato.

Antonella Fiordelisi incanta piazza del Duomo

Con il meraviglioso duomo di Milano alle spalle, e l’outfit in abbinamento con la cattedrale, Antonella Fiordalisi impone la sua bellezza su Instagram, davanti alla quale gli utenti restano a bocca aperta. Seduta su un tavolino per l’aperitivo, sfoggia un look romantico e seducente nello stesso tempo, in un cocktail di fascino irresistibile.

I capelli scuri sono sciolti a incorniciare il volto, dove lo sguardo regna sovrano nel suo magnetismo. L’abito avorio con maniche voluminose e volant le conferisce eleganza e grazia, che sdrammatizza sapientemente con la scelta delle scarpe, delle sabot a punta color glicine con borchie.

Il fisico strepitoso è perfettamente esaltato dall’outfit originale e di ispirazione, che dosa perfettamente la sua esplosiva sensualità, lasciando scoperte solo le gambe infinite, che incrociate tolgono il respiro ai fan.

Totalmente innamorati dell’influencer, ne commentano la bellezza straordinaria. Tripudio di like, e senza ostentazione, conquista l’ennesimo successo sul social, per un’ultriore conferma della sua ormai evidente affermazione.