Awed è il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi che si è appena conclusa. Tornato sui social, ha ringraziato tutti e ha rivelato di pesare oramai soltanto 55 chili

È stato Awed a trionfare ieri sera durante la finale dell’Isola dei Famosi. Il giovane youtuber ha esordito quando era davvero molto piccolo: ha cominciato nella sua cameretta quando era appena un adolescente con dei video che facevano ridere il suo piccolo pubblico, poi è arrivato improvvisamente al cinema con un cinepanettone e successivamente sui social ha raggiunto un successo incredibile che lo ha lasciato davvero incredulo. Quando è arrivata l’Isola dei Famosi, non poteva credere di essere stato davvero preso come naufrago.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Isola dei Famosi, trionfa Awed: “Un saluto dal vostro napoletano che oramai pesa 55 chili!”

Ha partecipato ad un reality che non è per niente semplice, ma ha messo allegria a tutti con il suo buon umore perenne e il suo modo di fare. Ogni tanto ha attirato qualche critica ma anche questo fa parte del gioco. Ieri, dopo una finale dove ha dato il tutto e per tutto, si è aggiudicato la vittoria con grande emozione e stupore. Successivamente i naufraghi sono andati a festeggiare, hanno mangiato e hanno passato la notte insieme a divertirsi e a ballare. Awed, a fine serata, si è fatto scattare una foto con il suo trofeo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Ha ringraziato i fans che lo hanno supportato durante questa folle esperienza e rivelato di essere arrivato a pesare oramai 55 chili: nelle ultime settimane, infatti, ha fatto molto preoccupare perché il suo dimagrimento è sembrato piuttosto eccessivo agli occhi di tutti.