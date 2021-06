“Beautiful”, anticipazioni puntata 9 giugno: Hope dice “sì”

Beautiful, anticipazioni 9 giugno: nonostante Thomas abbia abbandonato Zoe sull’altare, è ancora tempo di matrimoni a casa Forrester.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam ed Hope tornare a casa felici insieme a Douglas. Adesso che Thomas è stato smascherato ed il suo matrimonio con Zoe è stato annullato, Hope si prepara ad iniziare la sua nuova vita con il fidanzato ed il bambino che ormai considera suo figlio. Per rendere il tutto ufficiale, Liam ha deciso di organizzarle un matrimonio a sorpresa. Lo Spencer chiederà nuovamente alla Logan di sposarlo ed il matrimonio sarà celebrato proprio da Douglas. Bill nel frattempo ripensa al bacio scambiato con Brooke. Dopo l’annullamento della cerimonia, Brooke è tornata da Ridge, ma il ricco magnate non riesce a dimenticarla. In confidenza, rivela al figlio Wyatt di considerare il Forrester uno stupido per averla delusa così tante volte.

Leggi anche -> “L’eredità”, finisce tutto per Flavio Insinna: trovato il sostituto

Beautiful, anticipazioni 9 giugno: Brooke si sente in colpa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Accadde oggi, 8 Giugno. Esce l’album più venduto di tutti i tempi in Italia – VIDEO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Douglas celebrerà davvero il matrimonio di Hope e Liam. Beth sarà l’unica testimone e i due ufficializzeranno tutto in municipio il prima possibile. Le cose sembrano finalmente andare bene.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Ridge chiederà scusa a Brooke per non averle creduto quando affermava che Thomas non era affatto cambiato. La Logan sarà compiaciuta dalle scuse del marito, ma non riuscirà a vivere serenamente la loro rappacificazione. Ciò che Ridge non sa, infatti, è che durante il loro periodo di lontananza Brooke l’ha tradito con Bill. Una chiamata da parte dello Spencer riporterà a galla vecchi sensi di colpa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.