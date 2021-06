Un’energia da vendere ed un fascino irresistibile per Justine Mattera che quest’oggi realizza il sogno di ogni uomo.

L’attrice e nota showgirl statunitense, classe 1971, Justine Mattera ha dato stamani, in quel di Milano, ancora una volta prova della sua indiscussa agilità. Con infinita classe, e vestendo un outfit in rosa non del tutto sportivo, la conduttrice televisiva ha optato per una posa in movimento degna soltanto di una supereroina.

L’ex moglie di Paolo Limiti, reduce da una divertente sopravvivenza nella giornata di ieri nel capoluogo lombardo, dovuta ad un improvviso acquazzone che l’ha costretta ad attraversare un passaggio allagato munita di impermeabile e del suo folgorante sorriso, Justine ha deciso di cambiare scenario divenendo stavolta il sogno di ognuno dei suoi ammiratori…

Justine Mattera, alias “Wonder Woman”: è il sogno di ogni uomo

