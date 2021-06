Belen Rodriguez e la dedica speciale ad Ignazio Moser

La showgirl argentina ha voluto mandare un messaggio a suo cognato per la partecipazione alla finale dell’isola dei famosi

Belen ha commentato nelle sue stories instagram il percorso del cognato Ignazio Moser all’isola dei famosi 2021. Il giovane è riuscito a raggiungere la finale nonostante sia arrivato per ultimo nel reality. Si è dimostrato un vero e proprio guerriero pronto a tutto per il gruppo e per sopravvivere. Il suo gesto di farsi tagliare i capelli lunghi per far mangiare il gruppo è stato nobile e da vero uomo. Non ha badato ad insicurezze o altro, lo ha fatto di getto dicendo al pubblico da casa e agli ospiti in studio che non sanno cosa sia la fame e che si è pronti a tutto.

Ignazio Moser ha conquistato tutti all’isola dei famosi

La sua simpatia, determinazione e il suo essere uomo ha conquistato tutti. Le sue scelte per il gruppo sono sempre state apprezzate ed è stato tra quelli che più si sono sacrificati per il bene comune. Fino all’ultimo poteva essere il vincitore, è arrivato infatti tra gli ultimi quattro perdendo poi al televoto contro Valentina. A coronare la finale è stato l’arrivo poi della fidanzata di Moser, nonché sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. La showgirl dopo aver partecipato e vinto ad una prova contro, Arianna la fidanzata di Andrea Cerioli per aggiudicarsi la visita al fidanzato ha raggiunto su una spiaggia Moser.

I due si sono corsi incontro come in un film a lieto fine incollando i telespettatori alla televisione e facendo sognare tutti anche in studio. Ilary Blasi ha poi spinto verso una proposta di matrimonio televisiva ma Moser si è rifiutato sostenendo che è una cosa intima che preferisce farla senza telecamere. Dopo tutto questo arriva il messaggio di Belen su instagram che dice: ”Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Sei stato un grande”.

Un messaggio davvero importante e che farà sicuramente piacere a Ignazio. Belen non si è infatti mai espressa sulla partecipazione del cognato al programma, ora però ha sentito il bisogno di farlo per esprimere quanto è fiera di lui. La showgirl ha anche ripreso con il suo telefono la scena dell’incontro con Cecilia che è stato meraviglioso e da favola.