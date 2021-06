Belen Rodriguez in attesa di Luna Marie. Chi ha scelto il nome della bambina?

Belen Rodriguez. La modella e conduttrice sudamericana ha rivelato il periodo esatto in cui nascerà la sua secondogenita. Chi ha scelto il nome della bambina?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Esplode l’amore in questi tempi in casa Rodriguez. Ieri, durante la puntata finale de “L’Isola dei Famosi”, il pubblico italiano ha potuto assistere all’incontro, dopo due mesi di distanza, tra Cecilia Rodriguez e il suo compagno e concorrente del reality, Ignazio Moser. Tra gli spettatori del romanticissimo momento c’era anche la sorella della modella argentina, la famosa conduttrice, influencer e personaggio televisivo Belen. Dalle sue storie su Instagram, abbiamo potuto essere testimoni dell’emozione di vedere tanta felicità sul volto dei suoi congiunti sulle spiagge dell’Honduras.

Anche lei sta vivendo in uno stato di grazia; i giorni sul calendario sono stati strappati velocemente ed è giunta agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. Quando nascerà la sua piccola Luna Marie?

Belen in attesa di Luna Marie. Sapete chi ha scelto il nome della piccola?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha rivelato ai fan di essere al termine della sua gravidanza. La secondogenita Luna Marie nascerà a Milano verso la metà del mese di luglio, periodo che coincide con il primo anniversario dell’incontro con il padre della piccola, hairstylist (con la passione per la fotografia e il disegno) Antonino Spinalbese.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Brilli come sempre”, Martina Hamdy regala una cartolina da sogno da Venezia. Una sirena – FOTO

Prima volta da genitore per lui, non per Belen che invece è già madre del simpaticissimo Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con l’ex marito, il ballerino e personaggio televisivo Stefano De Martino.

Belen non vede l’ora di dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia; l’attesa è estenuante, ha definito “infinita” la gravidanza ma sta passando questo momento coccolata dal nuovo compagno e dall’affetto dei suoi cari.

Luna Marie è un nome molto dolce e singolare. Vi sveliamo una curiosità: sapete chi ha scelto di chiamare la piccola in arrivo proprio in questo modo?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giulia Cavaglia si mostra al naturale, luci e trasparenze sensuali che tolgono il respiro – FOTO

A quanto pare, è stato il fratellino maggiore a decidere. Lo ha rivelato Belen durante una puntata di “Canzone Segreta”, programma condotto da Serena Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Non esisterebbe, dunque, nessuna gelosia da parte del bambino che non vede l’ora di poter abbracciare la sua nuova “compagna di giochi”. Santiago ha scelto Luna, la madre ha aggiunto Marie per dare un tocco “poetico”.