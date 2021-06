“Che bomba” Baby K in riva al mare esplode, i fan impazziscono – VIDEO

Baby K non sta più nella pelle e non vede l’ora di cantare e ballare insieme ai suoi fan per tutta l’estate, il video è già virale

Si sa, l’estate porta in alto il suo nome: Baby K è l’icona della bella stagione e con lei si fa tutto più divertente. Ogni anno la cantante non rinuncia a progettare e pubblicare una canzone nuova, da sola o in compagnia è sempre pronta a scendere in pista e a scatenarsi.

Seguita da più di settecento mila follower, i fan impazziscono per lei e non vedono l’ora di scoprire cosa ha in mente per questa estate.

L’anno scorso Chiara Ferragni è stata la special guest del videoclip e per il 2021 chi la accompagnerà? Ecco i dettagli della nuova hit.

Baby K in riva al mare: tutto è pronto – VIDEO

