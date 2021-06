La conduttrice napoletana ha pubblicato una serie di scatti dove mette in risalto la sua bellezza in un luogo speciale.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, nonostante il periodo di pausa che si è presa dalle scene per stare più vicina alla sua famiglia, in questo anno sabatico non si è mai allontanata del tutto dal mondo della televisione.

Ha preso parte come giudice a ‘Il cantante mascherato’, show di Rai uno del venerdì sera condotto da Milly Carlucci ed è stata ospite di diverse trasmissioni.

Ora è pronta a tornare, anche se ancora non è chiaro quale sarà la trasmissione studiata su misura per lei e neanche quale sarà la fascia oraria a lei dedicata. Sono diversi anni che ormai è la regina del primo pomeriggio della Rai, prima con ‘Detto fatto’ su Rai due, poi con ‘Vieni da me’ su Rai Uno, portando a casa numeri importanti. Ora probabilmente potrebbe tornare a condurre un programma in prima serata ma ancora non c’è nulla di certo.

Gli scatti di Caterina dedicati al mare

Intanto ci godiamo questi scatti dove Caterina Balivo posa al mare e si prepara a una giornata importante: omani per me è un giorno importante.

“L’8 giugno è la Giornata Mondiale dell’Oceano ed io sono stata scelta come madrina.

Dal parco de La Maddalena sono pronta, per i prossimi 10 anni, a formare’ con Unesco e il Decennio del mare una GENERAZIONE OCEANO. Vorrei tutti voi con me. Come ? Seguiteci su decenniodelmare.it dalle 10:00 e sul mio Instagram in diretta alle 16:00. Io sono oceano, noi siamo oceano e voi?”

