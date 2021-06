Cecilia Rodriguez, la FOTO che ha fatto innamorare il web

Cecilia Rodriguez appare più sorridente che mai. Le foto elogiano la sua bellezza latina ed il web ne è rimasto folgorato.

Cecilia Rodriguez – così come la sorella maggiore Belen – è entrata nel cuore degli italiani. Prossima ai cinque milioni di followers, la modella argentina dimostra di essere una donna bellissima e non solo. Un’interiorità ed emotività che i fans hanno colto subito. Come in questa foto – risale a pochi giorni fra – che ha registrato subito un boom di like ed interazioni.

Uno scatto in costume, anche se la foto ne immortala solo la parte superiore. La modella pur essendo girata è visibilmente senza trucco ma non ne ha bisogno anche perché la pelle è super abbronzata ed il risultato è magnetico. Capelli bagnati e raccolti in un comodo chignon basso legato da uno scrunchie bordeaux. Il costume che indossa è total black; una fascia a costine con tanto di coppe che evidenziano una scollatura intensa.

“Stupenda … pronta per il tuo nachito!!!!” qualcuno commenta riferendosi all’incontro con Ignazio Moser…proprio su questo momento Cecilia ha pubblicato alcune foto che hanno sorpreso il web, ecco perché.

Cecilia Rodriguez, primi scatti con Ignazio

Risalgono a pochi minuti fa le foto che Cecilia ha postato insieme ad Ignazio Moser, reduce dall’esperienza con “L’Isola dei Famosi”. Un selfie di coppia che ha incantato il web, infatti tra i commenti spuntano continuamente cuori e parole tenere riservate alla coppia che si è ricongiunta.

Ma non è l’unica foto, nell’altra infatti la coppia è insieme ad Andrea Cerioli, con cui Ignazio ha condiviso l’esperienza isolana ed Arianna Cirrincione. I quattro appaiono più sorridenti e felici che mai illuminando con i loro sorrisi e le loro facce divertite il web.

“Sempre più vicino a te...” aveva scritto teneramente Cecilia pochi giorni fa, adesso la coppia potrà recuperare il tempo in cui erano distanti.