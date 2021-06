Cristina Buccino, ancora una volta colpisce con lo stile fuori dagli schemi. L’influencer strega i fan su Instagram in un outfit sensuale: magnifica

Dopo aver attirato l’attenzione su di sè con bikini mozzafiato, Cristina Buccino torna a farsi notare per lo stile unico che la contraddistingue nel vestiario, mantenendo lo stesso livello di sensualità. Sono 2,5 milioni i followers che seguono la sua pagina per il contenuto sempre di tendenza e mai banale, ed il suo magnetico fascino, facendo di lei una vera star del web.

Una scelta non scontata quella di dedicarsi a Instagram dopo che aver mossi passi importanti anche nel mondo della televisione, ma che le ha permesso di esprimersi secondi i propri criteri, chiave di svolta del suo successo. Premiata dai fan, per i quali rappresenta un vero e proprio punto di riferimento a cui ispirarsi, ha dimostrato di avere molto di più che una silhouette mozzafiato. Ne fornisce un esempio con il look pubblicato nell’ultimo post, che convince proprio tutti.

Cristina Buccino, strepitosa nell’ultimo outfit

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Bellezza mediterranea nella sua massima espressione, Cristina Buccino emana tutta al Calabria delle sue origini attraverso il fascino impareggiabile. Occhi profondi e intensi, carnagione calda, capelli scuri, e curve procaci: l’influencer primeggia in quanto a sensualità.

Nell’ultimo look pubblicato su Instagram lo dimostra, in un abito nero cortissimo che esibisce gambe da capogiro. Non è certo un capo qualsiasi quello selezionato dalla modella, con spalle imbottite e dettagli di taschino e bottoni. Ma se non fosse un vestito già abbastanza originale, abbina una maxi cintura vistosissima a personalizzarlo ulteriormente.

Capelli semi raccolti, make up sfumato ma naturale, niente è lasciato al caso. Nemmeno la location della serie di scatti, un ambiente curatissimo in rosa, perfetto per esaltare il look scuro dell’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Ancora una volta colpisce, e offre un’ispirazione casual ma estremamente seducente per non passare inosservate senza ricorrere a metodi impegnativi, proprio come lei.