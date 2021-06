“Senza parole”. Dayane Mello sfida Instagram: completamente senza veli. Fan in delirio – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana sfida la politica di Instagram e appare totalmente in desabillè. Pioggia di commenti dei fan assolutamente impazziti per lei

Sembra sia passato poco tempo dal trionfo di Tommaso Zorzi durante la quinta edizione del “Grande Fratello” dedicata ai personaggi celebri, eppure sono già passati più di tre mesi. Di quest’avventura televisiva ricorderemo sicuramente il percorso della procace modella brasiliana Dayane Mello.

La partecipazione a programmi simili non era una novità per lei; in precedenza (più precisamente nel 2017) il pubblico italiano aveva potuto apprezzarla nel reality di sopravvivenza “L’Isola dei Famosi”. Agguerritissima anche durante “Pechino Express” (ottava stagione), in squadra con la collega Ema Kovač.

La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia non è stata priva di sofferenza: Dayane ha ricevuto, infatti, durante la gara la terribile notizia della perdita di suo fratello Lucas (26 anni) a causa di un incidente stradale. Un altro lutto l’ha colpita recentemente.

Dayane Mello totalmente senza veli su Instagram: web in tilt

In una sequenza di tre scatti vediamo una strepitosa Dayane Mello totalmente in desabilles su Instagram. La policy del popolare social network riguardo gli scatti di nudo è molto rigida. La modella sfida le regole, mettendo qua e là una copertura in post produzione sul suo seno.

Il resto è in bella vista, la sua perfetta forma è assolutamente evidente e i fan si sono scatenati nel giro di pochi istanti. “Sono senza parole” – scrive qualcuno. Gli altri messaggi di approvazione arrivati all’indirizzo della modella brasiliana non sono da meno: “Non ti dico quanti zoom ci saranno stati in questa foto”, “Perfetta”, “Meravigliosa”, “Non respiro”, “Bellezza e naturalezza: un’opera d’arte”.

A quanto pare Dayane ha ripreso a pieno regime la sua attività come modella e influencer. recentemente la donna, classe 1989, è stata colpita da un grave lutto che ha segnato la sua vita. Dopo la morte del fratello, ha dovuto dire addio per sempre anche alla madre: la signora Ivone Dos Santos è deceduta pochi giorni fa a causa di un cancro.

L’episodio, seppur doloroso, l’ha fatta riavvicinare a un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’attrice messinese Rosalinda Cannavò. “Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più reale” – ha scritto la Mello su Instagram.

Quali saranno i futuri progetti televisivi della modella? Sono ancora ingoti ma si vocifera possa essere una delle opinioniste della futura edizione del “Grande Fratello Vip”, a fianco di Alfonso Signorini.