Don Matteo, Terence Hill e il motivo dell’addio: “Non è facile”

Terence Hill ha salutato definitivamente il set di Don Matteo, i fan curiosi vogliono sapere la verità: ecco il motivo dell’addio

Il pubblico italiano non ha preso bene l’addio di Terence Hill a Don Matteo, la serie che da anni appassiona i telespettatori ed è un’icona della televisione del nostro Paese. L’attore dopo aver lasciato la fiction Un passo dal cielo ha decido di salutare anche il personaggio storico dalla veste nere e il basco.

Sono molti coloro che si domandano perché Terence Hill abbia preso questa decisione ed oggi a qualche giorno dalla notizia rompe il silenzio suo figlio.

Don Matteo: il motivo dell’addio di Terence Hill

Il figlio dell’attore ha voluto dare qualche spiegazione al pubblico italiano, vista la reazione dei telespettatori: “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. – ha affermato – Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”.

Il Covid ha fatto riscoprire a Terence Hill l’amore per la famiglia che per tanti anni ha trascurato a causa del lavoro. Oggi ha solo voglia di staccare la spina e concedersi una pausa dalle telecamere.

Inoltre ha voluto chiarire che quello di suo padre non è un addio ma un arrivederci. Quindi se ci saranno altre opportunità per lui le coglierà al volo.

I fan allora dovranno aspettare qualche tempo prima di rivedere l’attore sul set, intanto ha preso il suo posto Raoul Bova che ha appena iniziato le riprese per la nuova stagione di Don Matteo. Sarà all’altezza del ruolo? Il pubblico è incredulo.