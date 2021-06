Quanta vita che scorre nelle vene de le Donatella, le due sorelle gemelle sono sempre più spumeggianti e grintose. Con i loro video mandano in tilt i follower.

Con le Donatella non c’è un attimo di pace, ne sanno una più del diavolo. Silvia e Giulia Provvedi regalano sempre forti emozioni ai loro follower, che per l’esattezza sono 1,4 milioni su Instagram.

Le vediamo ogni giorno in versione diversa, a volte sono serie, a volte sono folli ed altre volte sono sexy, non le vediamo mai off ma sempre on. La loro energia ed esuberanza è un vero toccasana, con loro il divertimento è assicurato e non ci si stanca mai.

Un’ora fa ne hanno combinata un’altra ed i fan sono letteralmente impazziti per le gemelle.

Le Donatella su Tik Tok fanno scintille

Le bellissime gemelle si divertono e fanno divertire, un’ora fa hanno postato su Instagram un loro video girato con la piattaforma di Tik Tok, inutile dire che in pochissimi minuti l’esibizione è diventata virale.

Nel video vediamo una gemella intenta a guidare e pensare alla persona di fianco quando è in fila al semaforo, il tempo di girare la testa ed ecco che compare l’altra gemella intenta a ballare e twerkare come se non ci fosse un domani.

Il video è esilarante al tal punto che molti fan si sono immedesimati nei movimenti.

Non è la prima volta che vediamo le gemelle sfrenarsi come se non ci fosse un domani. I fan hanno risposto in maniera positiva al video e diversi sono stati i commenti, “siete troppo forti” ha scritto qualcuno, “nessuno è come voi” ha risposto qualche altro.

La ventata d’aria fresca che le Donatella portano sui social è palpabile, grazie a loro un sorriso al giorno toglie il medico di torno.