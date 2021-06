Elisabetta Gregoraci e lo “scontro” con Elisa Isoardi: i dettagli

Una sfida infuocata quella tra Elisabetta Gregoraci ed Elisa Isoardi. Due bellezze sfavillanti sullo stesso palco, chi avrà avuto la meglio?

Elisabetta Gregoraci ed Elisa Isoardi, due bellezze del piccolo schermo, dei social e non solo. Due donne di classe che negli ultimi mesi hanno riconquistato alla grande la scena e l’attenzione mediatica grazie ai reality Mediaset.

Non che su di loro i riflettori si siano mai assopiti ma con la partecipazione al “GF Vip” dell’ex di Briatore e a “L’Isola dei Famosi” dell’ex di Salvini, l’attenzione mediatica è salita a livelli altissimi.

E se per la Gregoraci gli shooting e gli appuntamenti glamour non mancano, per la Isoardi si parla già di un contratto a Mediaset. Le due però si sono “scontrate” di recente e ad avere la meglio è stata l’ex volto Rai che, ospite “a casa” della Gregoraci, l’ha messa definitivamente ko.

Elisabetta Gregoraci messa ko da Elisa Isoardi

Parliamo di uno “scontro” a colpi di bellezza, classe ed eleganza quello che si è svolto tra Elisabetta Gregoraci ed Elisa Isoardi. Le due si sono ritrovate sul red carpet del del XVIII Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio.

La showgirl calabrese ha fatto da padrona di casa, abitando proprio nel Principato, mentre la conduttrice, invece, è stata un’ospite speciale. Due bellezze ad alta seduzione con abiti neri e glamour. Nella sfida della serata perà la Isoardi ha rubato di certo la scena alla Gregoraci.

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” si è fatta notare con il suo abito nero e trasparente. Tulle e pizzo che hanno creato un effetto vedo non vedo conquistando letteralmente il Festival di Montecarlo. Grande eleganza ed un pizzico di seduzione, lasciando intravedere la lingerie, per la Isoardi che con il suo fisico pazzesco ha steso tutti.

Vederla affianco a Ezio Greggio ha fatto pensare che per lei potrebbero aprirsi anche le porte di “Striscia la notizia”.

Una conduzione rinnovata con lo storico protagonista che dopo la Hunziker potrebbe avere al suo fianco l’ex naufraga? Il destino professionale delle Isoardi è già scritto ed i fan fremono per sapere delle novità.