“Che gambe, da invidia” Simona Ventura in bikini è strepitosa – VIDEO

Simona Ventura, la conduttrice RAI come una bagnina di “Baywatch” corre sulla battigia, uno spettacolo da togliere il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Quando parliamo di Simona Ventura pensiamo subito alla sua verve ed all’allegria travolgente. Schietta e vulcanica da sempre, Super Simo è senza dubbio tra le migliori conduttrici della televisione italiana.

Fisico degno da ex finalista a Miss Universo – nel 1988 vi partecipò – in queste foto la conduttrice svela il backstage della sua intervista per il settimanale Gente sfoggiando una foto in costume rosso modello intero ed un video che riprende vari momenti che precedono l’intervista. “Per questo ti chiamano SuperSimo: bravissima, grazie! 🍀” commenta proprio il settimanale.

“A parte il salto ‘imbarazzante ‘ 😜😜 ( scusate sono un po’ fuori allenamento ma recupererò 💪🏼) abbiamo tanta voglia di ripartire , di sognare , di liberare le nostre energie !!!” tanta gioia e voglia di ripartire che si manifesta ancora più nel suo ultimo post.

Leggi anche -> Romina Power, il suo primo servizio fotografico: la FOTO dal passato che stupisce tutti

Simona Ventura, come una bagnina di Baywatch: spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Potrebbe interessarti anche -> “Sei da togliere il respiro” Elisa Isoardi e le trasparenze in nero. Senza rivali – FOTO

Simona Ventura festeggia così la ricorrenza, ovvero la giornata mondiale degli oceani: “Che voglia di tornare a correre, a respirare, ad abbracciare il mare”. Il tutto con un video che toglie il fiato, la conduttrice si lascia immortalare in bikini blu elettrico ed occhiali da sole mentre corre sulla battigia. La scena viene poi montata a rallentatore sulle note di “Chariots Of Fire” la famosissima colonna sonora del film “Momenti di Gloria”.

La scena è veramente bella, la Ventura mostra un fisico niente male tanto che qualcuno le scrive: “Che gambe, da invidia” e la diretta interessata ringrazia con un like. Interagisce sempre con i propri fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Nella giornata di ieri non poteva mancare l’augurio di buon compleanno a Pippo Baudo, a cui la televisione italiana deve molto.