Gli scatti che l’influencer sta pubblicando negli ultimi giorni sono davvero pazzeschi e mostrano tutta la sua naturale sensualità.

L’ex corteggiatrice e tronista di “Uomini e Donne” Giulia (Giulietta sui social) Cavaglia è sempre più amata sui social tanto da essere diventata negli ultimi anni una delle influencer più ricercate dai brand di moda per collaborazioni e sponsorizzate di lungo periodo.

Giulia da qualche giorno si trova con le sue amiche in Sardegna per realizzare con il fotografo Tommaso Napolitano alcuni scatti per il marchio di beackwear Sonten Official. Le giovani – tra cui è presente anche la professoressa de “L’Eredità” Ginevra Pisani – si dividono per gli shooting tra il Golfo Aranci vicino Sassari, Hotel Villa Margherita e l’AMI Beach Restaurant.

Le foto sono molto eloquenti e raccontano una vacanza tra donne dove il relax sta prendendo piede sull’aspetto lavorativo, aperitivi vista mare, bagni afrodisiaci nell’acqua cristallina e tante risate.

Giulia Cavaglia mostra un lato B da urlo: vedere per credere

La 26enne nativa di Torino possiede anche una fisicità sorprendente che non teme di mostrare alla sua community sui social. Negli ultimi scatti postati infatti appare meravigliosa mentre si mostra di schiena con il lato B in primo piano che prende il sopravvento accarezzando lo sguardo e la fantasia di chi la osserva.

Bella e sensuale Giulia ottiene migliaia di like in poche ore da parte dei fan. Si mostra con pochissimo trucco quasi al naturale e proprio questa peculiarità la fa apprezzare ancora di più da chi ormai la segue da diversi anni con assiduità.

Nelle Instagram stories poi comunica che il prossimo weekend sarà nuovamente in vacanza con due giovani molto amate sui social, Antonella Fiordelisi e Ilenia Virno. Per loro tanto relax al Relais Montemarino nei pressi di Alba.