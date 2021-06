Ignazio Moser torna sul suo profilo Instagram dopo le settimane trascorse all’Isola dei Famosi: “Voi cosa non fareste per un piatto di spaghetti?”

È cresciuto tanto Ignazio Moser da quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip: se lì fu tanto criticato per essere un Don Giovanni, ad oggi è un uomo responsabile e maturo e sicuramente parte del merito va a Cecilia Rodriguez che gli ha fatto perdere la testa. Dopo qualche anno lontano dalla televisione ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi, dove ha avuto modo di farsi conoscere da chi ancora non lo aveva mai visto e di farsi rivalutare da chi lo aveva etichettato con il primo reality a cui ha partecipato.

Ignazio Moser torna sui social: “Esperienza indimenticabile”

Il suo percorso è stato davvero importante, ricco di colpi di scena e di momenti importanti. Ieri durante la finale ha ricevuto una bellissima sorpresa: la sua Cecilia è volata fino in Honduras per poterlo rivedere e hanno vissuto un bellissimo momento. Ilary ha provato anche a convincerlo a fare una proposta di matrimonio a Cecilia ma lui ci ha tenuto a sottolineare che sono molto riservati, perché il loro amore è nato sotto le telecamere e non hanno più voglia di condividere così tanto del loro privato con i riflettori.

Da quello che sembra, però, Ignazio ha dei piani importanti con Cecilia: per il momento si gode il suo meritatissimo quarto posto. Ieri, dopo la puntata, c’è stata una grande festa per tutti i naufraghi e Ignazio ha colto l’occasione per ringraziare tutti quelli che lo hanno sostenuto con un post.