A poche ore dalla fine de”L’Isola” Ilary Blasi si esprime in merito al suo futuro mettendo a tacere le critiche sul suo aspetto e sulla sua carriera.

Quella delle ultime ventiquattr’ore si aggiudica come una vittoria su tutti i fronti per la reginetta de “L’Isola Dei Famosi“, Ilary. Alla vigilia della finalissima del reality Ilary Blasi si era pronunciata con sincerità e grinta in una lunga intervista. Concentrando al sua attenzione su alcune delle delicate e salienti tematiche messe in risalto più volte nel corso della sua carriera.

Raccontando i pro della sua esperienza da conduttrice per l’appena conclusasi edizione del programma di Rai 2, della sua soddisfazione in merito al cospicuo numero di share (18%) che è riuscita a raggiungere, la showgirl romana si è poi cimentata in un saliente excursus sulle questioni riguardanti il suo aspetto, gli interventi di chirurgia estetica e soprattutto gli sgradevoli pettegolezzi in merito alla sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Ilary Blasi schietta ed esaustiva: la risposta alle critiche, la verità ed il futuro della prossima edizione

La vivace conduttrice televisiva, classe 1981 e nata sotto il segno del Toro, in seguito ai pareri espressi da terzi sui suoi ritocchi estetici si dichiara con semplicità come un persona non permalosa. Ovvero che sa accettare le critiche quando non invasive. E di come sia la prima a sapersi “prendere in giro“. Non dimenticando di affermare al contempo: “Mi piace farlo anche con gli altri”.

Seguendo il flusso di domande nel corso dell’intervista Ilary poi si lascerà andare su alcuni dettagli del suo esordio nel mondo dello spettacolo, scandagliando non pochi miti nati sul suo conto. Che lo stereotipo di velina al fianco di un famoso calciatore le sia stato accostato in fretta non è un mistero, ma della sua tenacia ed umiltà con cui ha affrontato le prime sfide pare che nel tempo sia piuttosto stato interesse di pochi.

Dunque, facendo riferimento alle sue esperienze da “Miss Italia” a “Passaparola“, poi lo scarto per “Paperissima“, ed in seguito l’approdo in Rai con Fabio Fazio, che non smetterà mai di ringraziare per l’opportunità. Fino a giungere al “Festival di Sanremo” del 2006, poi il salto al “GF” ed infine l’approdo all’Isola. Ilary decide perciò di parlare di tutto questo a quei “pochi ma buoni”, affermando che inizialmente il fatto di non essersi arresa alla prima difficoltà: “È stata una chiave di accesso a un sogno“. Per poi aggiungere: “partivo per Milano speranzosa” ed i tentativi: “li facevo tutti“.

Infine Ilary, anche dopo il successo di quest’ultima edizione, afferma con fierezza. “Io mi sento quella di sempre“. Per concludere con la risposta al quesito che tutti i suoi fan stavano attendendo. Il suo futuro all’Isola. Ilary afferma che, nonostante nel corso di un’annata tutto potrebbe cambiare, al momento resta: “pronta per il bis“.