Ilary Blasi il riscatto più bello arriva nel finale : è trionfo

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “L’isola dei famosi” che ha incoronato vincitore Awed, uno dei naufraghi storici che hanno vissuto l’esperienza nelle Honduras dall’inizio alla fine. La quindicesima edizione non è stata semplice, dopo il Covid sono state diverse le cose da organizzare sia per gli autori che per la conduttrice Ilary Blasi.

La curva di ascolti, infatti, non è stata costante e alta come gli altri anni ma nonostante questo Mediaset ha ottenuto buoni risultati. Il reality almeno nell’ultima serata sarà riuscito ad aggiudicarsi il primo posto sul podio degli ascolti?

Ascolti tv: “L’isola dei famosi” conquista il podio

Per la prima volta dopo quattro mesi di reality, “l’Isola dei famosi” è riuscita ad aggiudicarsi con la finale il primo posto sul podio di ascolti e share. Ilary Blasi ha conquistato 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share lasciando la seconda posizione per A Mano Disarmata, la commedia su Rai 1 che ha appassionato 2.607.000 spettatori pari al 12.02% di share.

Scopriamo quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani ieri sera:

Rai2: Hawaii Five O 1.292.000 spettatori e 5.39% di share. NCIS New Orleans 953.000 spettatori con il 4.39% di share.

Italia 1: Hunter’s prayer – In fuga 1.179.000 spettatori, 5.26% di share.

Rai3: “Report” 2.329.000 spettatori con il 10.42% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” 1.055.000 spettatori con il 5.65% di share.

La7:Il Matrimonio Che Vorrei 535.000 spettatori con uno share del 2.41%.

Tv8: la prima stagione di Gomorra – La Serie 392.000 spettatori con l’1.8% di share.

Nove: True Lies 399.000 spettatori con il 2.13% di share.

