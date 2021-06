Un gran finale per l’Isola dei Famosi: il vincitore è… il vestito di Ilary Blasi!

Le tendenze Estate 2021 ci danno una regola da rispettare: spalle scoperte! Ed è quello che ha fatto Ilary Blasi, con il suo magico abito dedicato al gran finale dell’Isola dei Famosi 2021.

La star dell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi: Ilary Blasi. E ce lo dimostra fino all’ultima puntata, perché non ha mai smesso di avere gli occhi puntati addosso, compresi quelli di tutte le fashioniste che hanno preso e ripreso appunti dai suoi outfit.

In fatto di stile, Ilary ci ha regalato innumerevoli lezioni (e anche tanti attimi di sana invidia!) e non possiamo non trarre ispirazione da lei, per essere al top ogni giorno di questa stagione calda.

Affascinante e mai scontata, la conduttrice dell’Isola ha lasciato il segno con i suoi appuntamenti su Canale5: il popolo del web non smette di commentare i suoi look indimenticabili.

Spontanea, bella ed ironica, la moglie dell’ex Capitano della Roma, ancora una volta dimostra di saper conquistare tutti. E ogni nuovo appuntamento negli studi Mediaset ha sorpreso i fan grazie agli apprezzatissimi abiti fiabeschi.

Il gran finale non è stato da meno… e non ce ne voglia Awed, ma dichiariamo vincitore di questa edizione il super vestito di gala senza spalline indossato dalla nostra showgirl romana.

Stile ballerina di flamenco: l’effetto WOW è garantito con l’abito da sera di Ilary Blasi scelto per la finale dell’Isola

Con tanto di apertura a ventaglio sulla parte finale: quest’abito è un sogno che si tinge d’argento e lascia di stucco chiunque.

Firmato Nervi Milano, l’abito era già stato indossato in passato da Lady Totti. Lascia le spalle scoperte e mette in risalto l’orecchino importante del brand Bozart Bijoux che Ilary ha scelto per l’ultima puntata del reality di Canale5.

Il vestito è aderente, ma si apre in un grande ventaglio a partire da metà gamba: siamo a metà tra una decisa e caliente ballerina di flamenco e lo stile romantico di una fiaba.

Grazie ai tagli alternati e i volant, questo modello d’abito di gala mette in risalto le spalle e le braccia: perfettamente in linea con le tendenze di stagione.

Infatti, il diktat del fashion Primavera Estate 2021 vuole vedere le spalle! Che sia una sola o tutte e due, non importa. Quest’anno dobbiamo liberarci, mostrarci più audaci e pronte a svelarci e lasciarci scoprire.

Sbizzarriamoci con tutti i modelli che mettano in vista l’abbronzatura: lasciamoci coinvolgere dai volumi, dagli abiti monocromatici o delicatamente floreali, abbellendoli con orecchini ampi, trecce o chignon.

Insomma, anche voi siete già pienamente coinvolte nell’atmosfera estiva?

Grazie Ilary per tutta l’ispirazione che ci hai dato con questa edizione dell’Isola!