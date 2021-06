“Isola dei famosi”, il clamoroso gesto di Ignazio Moser spiazza il pubblico

Durante la finale dell'”Isola dei famosi” le sorprese non sono mancate, in particolare Ignazio Moser ha lasciato tutti senza parole

Ieri sera è terminata la sedicesima edizione dell’“Isola dei famosi”, Awed ha vinto il montepremi e le sorprese nel corso della puntata non sono mancate. Una in particolare ha fatto emozionare il pubblico a casa e in studio: l’abbraccio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nelle Honduras.

La modella argentina ha raggiunto il suo naufrago e dopo aver affrontata una prova ha potuto rivederlo e coccolarlo. Ignazio Moser, quarto classificato, quando l’ha vista è andato in tilt ma un suo gesto ha spiazzato tutti.

“Isola dei famosi”: cosa ha combinato Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione qualche giorno fa sono volate nelle Honduras per poter fare una sorpresa ai loro fidanzati, naufraghi del reality. Prima di poterli rivedere però, hanno dovuto affrontare una prova e solo la vincitrice ha potuto riabbracciare il proprio uomo.

La modella argentina ha vinto la gara ed è corsa da Ignazio che l’ha accolta a braccia aperte. Dopo una serie di baci, abbracci e coccole, Ilary Blasi in diretta da Milano ha detto al concorrente che avrebbe avuto la possibilità di fare una proposta importante a Cecilia, con tanto di anello.

La risposta di Ignazio però ha spiazzato tutti: “Abbiamo già fatto troppo davanti le telecamere. Vi ringrazio ma questa cosa qui no”.

Anche la modella sembra pensarla allo stesso modo, ma alcuni hanno visto nei suoi occhi un po’ di delusione.

Finito il reality i due insieme agli altri rimasti sull’isola non hanno perso occasione di festeggiare e passare una serata in compagnia, con tanto di cibo e una doccia come non succedeva da tre mesi.

Cecilia e Ignazio dopo un mese e mezzo distanti hanno molto da recuperare e non vedono l’ora di tornare a casa, più uniti che mai.