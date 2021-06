Dopo tre mesi intensi, l’Isola dei Famosi è giunto al termine: i naufraghi si sono sfidati tutti questa sera per riuscire ad arrivare alla vittoria, e a trionfare è stato Awed

L’Isola dei Famosi è arrivato finalmente alla parte finale del programma più amato della stagione e i cinque vincitori si sono preparati tutta la settimana a scontrarsi per riuscire ad arrivare alla vittoria. È stata una puntata molto importante per i nostri naufraghi e tanto intensa, ci sono state tante sorprese: infatti per la prima volta i concorrenti hanno avuto modo di rivedere i loro familiari, chi a distanza e chi addirittura da vicino. Abbiamo rivisto i concorrenti che sono arrivati in semifinale, Roberto, Isolde e Myrea che hanno seguito la puntata dall’Honduras. Tutti e tre hanno fatto il tifo per Valentina quando è stato comunicato il podio ufficiale.

Isola dei Famosi giunge al termine: a vincere il programma è Awed

Sono stati dei momenti molto emozionanti per i tre ultimi finalisti. Valentina ha ricevuto una sorpresa da sua madre e suo fratello con cui ha avuto modo di fare una videochiamata, Awed ha riabbracciato suo fratello Daniele e ha mangiato la parmigiana che tanto gli è mancata in questi mesi, e infine Andrea ha incontrato la sua fidanzata Arianna, ma poco prima ha ricevuto uno scherzo e lo hanno fatto incontrare con Daniela Martani. Dopo questi bei momenti il televoto è stato chiuso ed è stato comunicato che a giocarsi la vittoria sarebbero stati Valentina Persia ed Awed.

Così è cominciato questo ultimissimo e breve viaggio di Awed e Valentina verso la vittoria: hanno iniziato insieme e così hanno concluso. Ilary ha aperto l’ultimissimo televoto di questa edizione e qui Awed è stato proclamato vincitore, tra gli applausi del pubblico e l’emozione della sua famiglia in studio.